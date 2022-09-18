عاجل.. مدبولى يقدم التعازى فى وفاة الملكة إليزابيث نيابة عن الرئيس السيسى

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وخلال حفل الاستقبال، التقى رئيس الوزراء مع الملك تشارلز الثالث، وقدم رئيس الوزراء التعازى للملك، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما نقل تمنيات الرئيس السيسى للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار فى عهد الملك تشارلز الثالث.
من جانبه، أعرب الملك تشارلز الثالث عن شكره لمصر، قيادة وشعبا، على مشاعر التضامن الصادقة عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية.
وعلى هامش مشاركته فى حفل الاستقبال، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا، وأعرب مدبولى عن تمنياته بالتوفيق لرئيسة الحكومة البريطانية فى مهمتها الجديدة.
من جهتها، قدمت تراس الشكر لمدبولى على مشاركته نيابة عن الرئيس السيسى فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، معربة عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر فى الفترة المقبلة.
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