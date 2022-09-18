وزير الطيران يلتقى السفير الفرنسى لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، بمقر الوزارة السفير مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى مجال النقل الجوى، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات وزارة الطيران.





وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالسفير الفرنسى والوفد المرافق له مؤكداً على التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا والذى تمتد جذوره لعقود تاريخية طويلة في مختلف المجالات، وأشار وزير الطيران إلى أهمية التعاون المشترك مع دولة فرنسا فى مختلف أنشطة النقل الجوى، وفتح آفاق جديدة بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويسهم فى تحفيز وزيادة الحركة الجوية ،، تماشياً مع الطفرة التنموية التي تشهدها مصر على جميع المستويات بما يحقق أعلى معدلات التنمية الإقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مضيفًا أن فرنسا تعد شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لمصر فى العديد من المجالات منها الطيران المدني. وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الفعال بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين. ومن جانبه أبدى السفير مارك باريتى سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكدًا أهمية دور قطاع الطيران المدنى المصرى فى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية حيث أكد السفير الفرنسى حرص بلاده على الشراكة وتبادل الخبرات مع مصر فى مجال النقل الجوى، فى ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من تطور كبير.

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