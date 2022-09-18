عروض مسرحية بقرية بحر البقر 2 ضمن مبادرة «أنت الحياة» (صور)

جدة - نرمين السيد - وعلت وجوه الأطفال والكبار مظاهر الفرحة مع العروض المسرحية المختلفة. وتستمر فعاليات "أنت الحياة"، حتى يوم 22 سبتمبر، وتأتى ضمن خطة حياة كريمة للتنمية الشاملة فى محافظات مصر وفى إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

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