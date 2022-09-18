اتحاد المهن الطبية يعلن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2023

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب الاشتراك لأول مرة، والتجديد، والحذف والإضافة، بمشروع العلاج لعام 2023، أول أكتوبر المقبل، وحتى نهاية ديسمبر 2022 بجميع مقرات المشروع بكافة المحافظات، موضحا أنه تقرر زيادة الحد الأقصى لتحمل المشروع ليصبح 50 ألف جنيه بدلا من 45 ألف جنيه لكل الفئات، بالإضافة إلى إتاحة اشتراك أبناء أعضاء الاتحاد من ذوى الإعاقة الذكور بعد تخرجهم لحين عملهم.





وأوضح حمزة، أن إجمالى المصروفات العلاجية المتوقعة لعام 2022، هى 280 مليون جنيه لحوالى 409 آلاف و763 مستفيدا، من إجمالى 164 ألفا و444 مشتركا، مقابل 250 مليونا و174 ألف جنيه لحوالى 405 آلاف و583 مستفيدا، من إجمالى 160 ألفا و423 مشتركا بمشروع العلاج خلال عام 2021. وأكد الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، استمرار إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد قيمة الاشتراك بمشروع العلاج للعام الثالث على التوالى، داعيا كافة الأعضاء بالاشتراك فى مشروع العلاج، حيث أن المجلس يتلقى كل عام العديد من المطالب للاستفادة بخدمات المشروع بعد غلق باب الاشتراك، مشيرا إلى أن فتح باب الاشتراك مجددا أمر ليس سهلا. وأوضح القاضى، أن مشروع العلاج يعتمد على التكافلية بين الأعضاء أى أنه كلما ارتفع عدد المشتركين فى المشروع يتيح ذلك تحسين الخدمات المقدمة دون التأثير على صندوق المعاشات، لافتا إلى أن اشتراك 75% من أعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد يجعل المشروع من أفضل مشروعات الرعاية الصحية من حيث التغطية والخدمات المقدمة للأعضاء.

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