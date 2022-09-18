عضو بالبرلمان الأوروبى يشيد بجهود مصر فى مجال تمكين المرأة فى كافة المجالات

جدة - نرمين السيد - أثنى عضو البرلمان الأوروبى عن مجموعة حزب الشعب الأوروبى أنطونيو لوبيز استوريز، وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطى الدولى بحزب الشعب الأوروبى، والذى يزور مصر حاليًا، على الجهود التى تقوم بها مصر فى مجال تمكين المرأة فى كافة المجالات ودعم وصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.





جاء ذلك خلال لقائه رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى للتعرف على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان.

وقال عضو البرلمان الأوروبى، خلال اللقاء، إنه سيعمل على نقل الصورة الإيجابية عن وضع المرأة فى مصر إلى البرلمان الأوروبى.

ومن جانبها، تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن وضع المرأة فى مصر، وما شهده من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية فى جميع المجالات بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها فى كافة المجالات ودعم وصولها لأعلى المناصب.

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر فى مجال تمكين المرأة فى جميع المجالات بدءً من دستور 2014 الذى تضمن أكثرَ من 20 مادةً تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف وعدم التمييز، وإعلان عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصرية"، وإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتة إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصرى إلى 28%.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى جهود مصر الحثيثة خلال السنوات الماضية فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، مؤكدة اهتمام المجلس بالتعاون مع الوزارات المعنية بتعزيز قدرات السيدات فى القطاع الحكومى.

وأشارت إلى "البرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة" الذى ينفذه المجلس مؤخرًا ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع الاتحاد الأوربى وبالتعاون مع المركز الدولى للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، ويعد ذلك البرنامج استكمالا لبرامج الدولة لدعم القيادة النسائية.

وألقت الدكتورة مايا مرسى الضوء على الحملات التوعوية التى يطلقها المجلس والتى تهدف إلى تمكين المرأة فى كافة المجالات، وتغيير الصورة النمطية للمرأة فى المجتمع المصرى ومنها حملة "التاء المربوطة" وحملات طرق الأبواب.