اعتماد 228 مدرسة لضمان جودة التعليم بالغربية

جدة - نرمين السيد - صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية ناصر حسن، بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدرت قرارا باعتماد 3 مدارس جديدة بالمحافظة، ليصبح عدد المدارس المعتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الاعتماد خلال العام الحالى 21 مدرسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى.





وأوضح وكيل الوزارة - فى تصريح اليوم الأحد- أنه بهذا القرار تصبح عدد المدارس المعتمدة 228 مدرسة على مستوى محافظة الغربية، وتتبقى 70 مدرسة لم يصدر القرار بشأنها، أما المدارس الثلاثة التى تم اعتمادها مؤخرا فهى: روضة جول جمال وروضة الشيخ مطاوع بالبنوان ومدرسة طنبارة الثانوية الصناعية بإدارة شرق المحلة التعليمية. وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد المبذول، متمنيا دوام التوفيق للجميع.

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