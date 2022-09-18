بمناسبة العام الدراسى الجديد.. رسالة من وزير التعليم للطلاب

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء الدراسة بالمدارس الدولية بالعام الدراسى الجديد 2022-2023، وقرب عودة طلاب المدارس الرسمية والخاصة فى الأول من أكتوبر المقبل.





وقال الوزير، فى منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "ما نسعى إليه هذا العام هو عدة الطلاب للمدرسة، على أن تكون المدرسة مكانا محببا وممتعا لهم فى جميع النواحى العلمية والثقافية الرياضية والفنية، بحيث يستطيع كل طالب إيجاد ذاته داخل جدران مدرسته، ليكون لدينا طالبا معتزا بذاته، فخورا ببلده، قادرا على تقبل التعددية والتعامل مع الآخر وتقبله، وقادر على التنافسية، وكذلك القيادة، أملا أن يكون لدينا قيادات وعلماء للمستقبل نفتخر ونعتز بهم".

وأضاف: "بناء شخص واعى وصالح ومتصالح مع ذاتع ومستعد لخدمة وطنه ومؤمن وداعم لروح المواطنة، من أولويات المرحلة الحالية، وذلك فإن استراتيجيات المساهمة والمشاركة هى من أهم الاستراتيجيات التى نعمل عليها حاليا".

ووجه الوزير دعوة للمجتمع من معلمين وأولياء أمور ومهتمين بالعملية بالتعليمية بأداء الدور التربوى والاجتماعى المنوط بهم لجذب الطلاب للمدارس بحب وشغف، حتى يترسخ داخل وجدانهم حب ومتعة التعلم.

وقدم الوزير رسالة لكل طالب وطالبة قائلا: "رأس مالك هو علمك وعدوك هو جهلك، لذلك جامعة هارفارد تضع هذه العبارة على أبوابها لتوعية الطلاب بأهمية التعلم: ألم الدراسة لحظة وتنتهى ولكن ألم إهمالها يستمر مدى الحياة"، واصطحب منشوره بعبارة: "المدرسة هى بيتك الثانى فحافظ عليها".

وانطلقت الدراسة بالعام الدراسى الجديد 2022-2023، اليوم الأحد، بينما ينتظم أكثر من 24 مليون طالب وطالبة بالمدارس الرسمية والخاصة بالمدارس، اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.