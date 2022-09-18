استجابة فورية من «الهجرة» لاستغاثة شاب مصرى فى موزمبيق

جدة - نرمين السيد - ورصدت الوزارة استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نقل فيها زملاء الشاب سوء حالته الصحية جراء تداعيات تعرضه لعدد 6 جراحات تم إجراؤها فى موزمبيق، مطالبين بسرعة نقله إلى مصر لعلاجه فى مصر وسط أهله.

وخلال الاتصال، حرصت وزيرة الهجرة على الاطمئنان على تطور صحة الشاب المصرى وموقفه الطبى الحالى ودعته للتمسك بالأمل، مؤكدة أن الوزارة تتحرك على الفور فى كل الاتجاهات.

وخلال التواصل مع أحد الشباب المصرى المرافق للحالة، والذى أكد خروج الشاب من الرعاية المركزة، قال إن الشاب أحمد، يعانى من مضاعفات طبية خطيرة لم يستطع السيطرة عليها، وذلك نتيجة تعدد العمليات الجراحية وحدوث قرح بالمعدة.

وقالت السفيرة سها جندى، إن الوزارة تتابع عن كثب إجراءات عودته إلى أرض الوطن، وذلك بالتواصل مع السفارة المصرية فى كل من موزمبيق وكينيا، من أجل نقل الشاب إلى القاهرة وذلك وفقا لرغبته الملحة فى العودة إلى الوطن تحت أى ظرف من الظروف، علاوة على أن الأطباء فى موزمبيق أبلغوه بأن حالته الصحية تسمح بالطيران.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه جار تنسيق الجهود مع السفير وليد المليجى، للمتابعة مع الطيران الكينى لتيسير إجراءات عودة الشاب المصرى المريض، كما يتم التواصل مع السفير خالد الأبيض، سفير مصر فى كينيا، ليتم التواصل مع سلطة الطيران الكينى لشرح الموقف والسماح بسفره على الطيران الكينى ليعود إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع سفيرى موزمبيق وكينيا بالقاهرة.

وفى السياق ذاته، أكدت الوزيرة أنه جارى متابعة الموقف باستمرار والاطمئنان على سلامة الشاب المصرى المصاب، لحين عودته إلى مصر فى أقرب وقت حرصا على حياته، مشددة على أن مصر حريصة على أولادها وسند لهم فى أى مكان فى العالم ولا تتخلى عنهم فى أى موقف.