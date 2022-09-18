بتخفيضات 40%.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا مدارس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - افتتح محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "أهلا مدارس" لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تترواح بين 20 إلى 40 %، وذلك بأرض المعارض القديمة بالرأس السوداء بشارع مصطفى كامل بحى المنتزة أول.





جاء ذلك بحضور المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

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