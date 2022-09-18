مستشار الرئيس للشئون الصحية: وفيات كورونا في مصر انخفضت إلى صفر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 08:30 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى صفر، والوضع أصبح مطمئنا للغاية، والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة للغاية والفيروس أصبح ضعيفا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات يصبح مقاومة الجهاز التفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليس سريعا، وبالتالى تزداد حالات الانفلونزا والسعال والعطس.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن الحل فى الفئات الأكثر عرضة للإصابات أن تحصل على التطعيم الموسمى للأنفلونزا لأنهم أكثر فئة تحتاج لهذا التطعيم وهو يشبه تطعيم كورونا لا يعطى مناعة كاملة، كما أن الوقاية تغنى عن العلاج عدم التعرض لتيارات الهواء وعدم التعرض للأتربة والتباعد الاجتماعى.