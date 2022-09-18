23 سبتمبر.. الأرصاد الجوية تعلن موعد بداية فصل الخريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 08:29 مساءً - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف في 23 سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة 3 أشهر ليبدأ بعدها فصل الشتاء في 21 ديسمبر.

قالت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن فصل الخريف هذا العام من المتوقع أن يشهد ظواهر جوية مختلفة بداية من فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية في جنوب البلاد مثل سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار تزداد في النصف الثاني من فصل الخريف، مشيرة إلى أنه في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع بدأت مصر تتأثر بعنف الظواهر الجوية وبدأت ملاحظة نوبات طقس جامحة.

وعن توقعات فصل الشتاء، أكدت أنه نظراً للتغيرات المناخية أصبحت التنبؤات المناخية بعيدة المدي.

وتابعت: "وارد جدا أن تحدث نوبات طقس جامحة يصاحبها تساقط أمطار غزيرة في الشتاء ومعدلات الأمطار تزداد كل سنة عما تسبقها، فلازم نحضر نفسنا لكميات الأمطار، خاصة في المناطق جنوب البلاد وإزالة العوائق عن مخرات السيول".