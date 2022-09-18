حياة كريمة.. فحص 1000 مواطن ضمن مبادرة «أنت الحياة» فى بحر البقر2 (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت إدارة القوافل وإدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية علاجية مجانية ضمن مبادرة "أنت الحياة"، ذلك بقرية "بحر البقر2" التابعة لمدينة ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتى استمرت لمدة يومين 17_ 18 سبتمبر 2022.





يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كالباطنة، والنساء والتوليد، والأطفال، والجلدية، والعظام، والرمد، ونجحت بتوقيع الكشف الطبى المجانى خلال يومين على 1087 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، وتطعيم 107 مواطن باللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية وغيرها.

يذكر أن مبادرة "أنت الحياة"، تندرج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتستمر بالتواجد فى محافظة الشرقية على مدار 6 أيام من السبت 17 سبتمبر وحتى الخميس 22 سبتمبر الجارى، لتقدم فعاليات ثقافية، وفنية، وأنشطة متعددة، وعدد من ورش العمل فى إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة المستمر ببنية الإنسان المصرى، حيث تهتم "أنت الحياة" بتقديم أنشطة عديدة تهم جميع الفئات من الأطفال والشباب والخريجين، وكبار السن، ذلك بالمشاركة مع عدة جهات بالدولة على رأسها وزارة الصحة، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان، والجامعة البريطانية.

وقدم الدكتور خالد فوزى، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للقائمين على مؤسسة "حياة كريمة"، وقيادات مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل بالإدارة الصحية بالحسينية، ومستشفى الحسينية المركزى، على جهودهم المبذولة لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.