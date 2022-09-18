مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الثالث من الحركة القضائية

جدة - نرمين السيد - أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس المجلس رئيس محكمة النقض، الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد الذى سيبدأ اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل.





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