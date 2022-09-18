رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - أناب المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت الموافق 24/ 9/ 2022م، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعنـوان: "الاجتهاد ضرورة العصر"صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه".

وأكد وزير الأوقاف فى وقت سابق، أنه تم تحديد واختيار موضوع المؤتمر بعناية شديدة، لافتا إلى أن من أهم محاور المؤتمر هو أهل الاجتهاد، فالعلم الشرعي ليس كلأ مباحا لغير المتخصصين، قائلا:"الاجتهاد له ضوابط ويحتاج إلى تأهيل وإعداد كبير وهناك فارق بين الجانب الوعظى والاجتهاد ويمكن أن يكون إنسان عالما كبيرا وليس لديه القدرة على الوعظ فليس كل واعظ فقيها أو عالما.

ويتناول المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.