منخفض جوى شديد البرودة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الخريف

جدة - نرمين السيد - ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخـريف يبدأ فلكيًا فى مصر يوم الجمعة المُقبل 23 سبتمبر الجارى، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهى يوم الثلاثاء 20 ديسمبر المقبل.





وأوضحت الهيئة -فى بيان اليوم الأحد، حول وصف المناخ خلال فصـل الخـريف بمصر- أن الخريف يعد فصلًا انتقاليًا ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى فصل انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

ونوهت الهيئة إلى أن مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وهى عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار فى طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشـدة تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة إلى أن أحيانًا عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب فى سقوط الأمطار المصحوبة بحبـات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء، وفى بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السـودان الموسمى الـذى يـؤدى إلـى سقوط الأمطار الغزيرة والتى تتسبب فى تكون السيول على المناطق الجبلية فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ونوه البيان إلى أن الهيئة تصدر التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت کاف.