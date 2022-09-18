حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 1133 حالة خلال قافلة مجانية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وحرصت القافلة الطبية، والتى تم تنظيمها فى مركز منشأة القناطر قرية أتريس على أن يكون الكشف وصرف العلاج بالمجان، حيث تلقت 1133 حالة، وتم تحويل حالتين للكشف بالمستشفى.
وأكدت الصفحة الرسمية لـ"مؤسسة حياة كريمة"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن ذلك يأتى ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
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