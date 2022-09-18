وذكر بيان صادر عن الجامعة أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف على الأهالى وإجراء الفحوصات اللازمة لـ "1190" حالة فى التخصصات الطبية المختلفة والتى تشمل الجراحة العامة، القلب واﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، العظام، الرمد، الأنف والأذن، بجانب تحويل 54 حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.
وتم تقديم كافة الأدوية لهم بالمجان من صيدلية القافلة وشمل نشاط القافلة إلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية للأهالى حول الإسعافات الأولية، أهمية النظافة الشخصية للأطفال، التوعية بضرورة الفحص الذاتى للثدى شهريًا، وتوعية الأهالى عن مرض السكرى وزيادة ضغط الدم، وكذلك التوعية بأهمية التغذية الصحية السليمة لكافة الفئات.
وأضاف "البيان" أن الدكتور المليجى، قام بجولة تفقدية بمستشفى سفاجا المركزى رافقه خلالها ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا وذلك للاطمئنان على سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالى وتذليل الصعوبات.
من جانبه أعرب ياسر شعبان عن تقديره لتنظيم جامعة المنصورة لإيفادها لقافلة طبية للمرة الثانية بسفاجا، مشيدًا بدورها فى تقديم خدماتها المتكاملة لأهالى المدينة والمناطق المحيطة بها.
وأسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة عن تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية حيث إن فريق المركز قام على مدار اليوم بتقديم عدد من الفقرات الترفيهية لأكثر من 300 طفل حيث تم تنظيم ورش عمل للرسم الحر والتلوين وكذلك عمل مسابقات للطائرات الورقية ومسرح عرائس للأطفال وعرض مسرحية العودة إلى المدارس، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيع الكشف الطبى على 1190 حالة خلال قافلة جامعة المنصورة بالبحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.