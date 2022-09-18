توقيع الكشف الطبى على 1190 حالة خلال قافلة جامعة المنصورة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير "15"اليوم الأحد، عملها بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود المليجى، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفى.





وذكر بيان صادر عن الجامعة أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف على الأهالى وإجراء الفحوصات اللازمة لـ "1190" حالة فى التخصصات الطبية المختلفة والتى تشمل الجراحة العامة، القلب واﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، العظام، الرمد، الأنف والأذن، بجانب تحويل 54 حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

وتم تقديم كافة الأدوية لهم بالمجان من صيدلية القافلة وشمل نشاط القافلة إلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية للأهالى حول الإسعافات الأولية، أهمية النظافة الشخصية للأطفال، التوعية بضرورة الفحص الذاتى للثدى شهريًا، وتوعية الأهالى عن مرض السكرى وزيادة ضغط الدم، وكذلك التوعية بأهمية التغذية الصحية السليمة لكافة الفئات.

وأضاف "البيان" أن الدكتور المليجى، قام بجولة تفقدية بمستشفى سفاجا المركزى رافقه خلالها ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا وذلك للاطمئنان على سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالى وتذليل الصعوبات.

من جانبه أعرب ياسر شعبان عن تقديره لتنظيم جامعة المنصورة لإيفادها لقافلة طبية للمرة الثانية بسفاجا، مشيدًا بدورها فى تقديم خدماتها المتكاملة لأهالى المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة عن تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية حيث إن فريق المركز قام على مدار اليوم بتقديم عدد من الفقرات الترفيهية لأكثر من 300 طفل حيث تم تنظيم ورش عمل للرسم الحر والتلوين وكذلك عمل مسابقات للطائرات الورقية ومسرح عرائس للأطفال وعرض مسرحية العودة إلى المدارس، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى.