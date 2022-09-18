وزير الصحة يوجه بإمداد مستشفى أسيوط العام بجهاز أشعة مقطعية جديد (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، مستشفيى (أسيوط العام وحميات أسيوط) ضمن سلسلة من الجولات الميدانية للمنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية.





تأتى هذه الجولات فى إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجارى تنفيذها، والوقوف على أى تحديات قد تواجه العمل.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى أسيوط العام بوحدات وأقسام (العيادات الخارجية، الكلى الصناعى، الحضانات، القسطرة التشخيصية والعلاجية، الرعايات المركزة، العمليات، الداخلى، الاستقبال والطوارىء، العمليات، الكيماوى).

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد قسم الأشعة ووجه بسرعة توريد جهاز أشعة مقطعية جديد، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة 214 سريرًا، و23 ماكينة غسيل كلوى، و19 حضانة أطفال، وجناح عمليات يضم 4 غرف)، مشيرًا إلى أهمية المستشفى الذى يقع فى منطقة حيوية بقلب محافظة أسيوط، ويخدم سكان المحافظة من جميع المراكز والمدن.



وتابع: "أن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى، واطلع على الملفات والتقارير الطبية لعدد منهم للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، وتطورات حالتهم الصحية منذ دخولهم المستشفى، كما اطلع الوزير على منظومة تعاقدات المستشفى مع أساتذة الجامعات والاستشاريين بالتعاون مع جامعة أسيوط، وفقًا للبروتوكولات المبرمة فى هذا الشأن، بما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى".

وأضاف أن الوزير تفقد مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بأسيوط، موجهًا بعودة عمل المستشفى بكامل طاقته وفقًا للبرنامج الوظيفى، وعدم اقتصاره على استقبال مرضى فيروس كورونا فقط، خاصة مع الانخفاض الكبير فى أعداد الإصابات.

وأوضح عبدالغفار أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية فى "أمراض الحميات، المناظير، أمراض الجهاز الهضمى، الغسيل الكلوى، العزل، المشورة والمتابعة لمرضى فيروس نقص المناعة البشرى" بطاقة 129 سريرًا بينهم 15 سرير عناية.

وقال عبدالغفار إن الوزير اطلع على معدلات تردد الحالات المرضية على المستشفى فى الفترة من يناير 2020 وحتى يوليو 2022، حيث استقبل المستشفى خلال تلك الفترة 57 ألف حالة حالة مرضية، كما اطلع الوزير على المخطط المقترح لتطوير وحدة الغسيل الكلوى، وإنشاء وحدة حديثة لمعالجة المياه، ووحدة أشعة مقطعية يعلوها مبنى إدارى جديد، بالإضافة إلى إنشاء شبكة حريق كاملة تشمل أجهزة الإنذار والإطفاء الذاتى.