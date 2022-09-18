رئيس الأركان يتفقد اختبارات القبول بالكليات العسكرية (صور)

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وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نتائج الموقف الحالى لاختبارات القبول والتنسيق بواسطة مدير الكلية الحربية، أعقب ذلك المرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق، ومراحل الكشف الطبى للطلبة المتقدمين للالتحاق، واختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة.
وناقش الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدد من الطلبة فى أسلوب تنفيذ الاختبارات المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التى تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة، مؤكدا تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لجميع المتقدمين.
وفى ختام الجولة التفقدية وجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الشكر للقائمين والمشرفين على الكلية الحربية ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لجميع الطلبة المتقدمين.
حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.
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