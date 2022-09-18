الإعلان الرسمى خلال ساعات.. المصرى يحسم التعاقد مع محمود جاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 06:30 مساءً - حسم مسئولو نادى المصرى التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى للانضمام للفريق البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد اتصالات مكثفة بين مسئولي الناديين كللت بالنجاح في النهاية بحصول الفريق البورسعيدى على خدمات الحارس الدولى، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى خلال ساعات.

ووفقًا لمصدر فقد انتهى مسئولو المصرى من كل الإجراءات التعاقدية مع نادى إنبى واللاعب وجارى الإعلان عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

ونستعرض ماذا قدم محمود جاد فى الموسم الماضى مع إنبى فى التقرير التالى:

لعب: 18 مباراة

استقبل: 25 هدفا

شباك نظيفة: 3 مباريات

تصدى لتسديدات: 61 تصديا

ركلات الجزاء: ركلتين

التعامل الصحيح مع العرضيات: 51 مرة.