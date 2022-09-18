”هيئة الدواء” تُقرر ترخيص مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أصدر الدكتور تامر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، قرارًا حمل رقم 551 لسنة 2022، بالترخيص لإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمي.

ونص قرار رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955والقوانين المعدلة له ؛وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية وعلى قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم المكاتب العلمية ؛وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ولصالح العمل.

(المادة الأولى) يرخص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمي :( أوميجا للصناعات الدوائية والكيميائية )

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، على نفقة المكتب طالب الترخيص ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وأصدرت وزارة الصحة كانت وزارة الصحة من خلال هيئة الدواء المصرية قد أصدرت القرار رقم (٣١٥) لسنة ٢٠٢١ الخاص بتنظيم تراخيص واعمال المكاتب العلمية، والذي بدأ العمل به فور نشره بجريدة الوقائع الرسمية، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات ترخيص وعمل المكاتب العلمية للمستحضرات والمستلزمات الطبية.

وتضمن القرار الذي نشر في جريدة الوقائع الرسمية بالعدد (155 تابع أ) بتاريخ 12 يوليو 2021، الشروط المتعلقة بفتح وترخيص المكاتب العلمية، ومتابعة عملية استيراد العينات والافراج عنها، وتخزينها والإتجار فيها أو الاحتفاظ بالعينات؛ واعمال الدعاية الاعلانية. يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تنظيم وتيسير إجراءات العمل بالمكاتب العلمية، لضمان سلامة ومأمونية المستحضرات الصيدلية والحيوية، والمستلزمات الطبية، وإيصال المعلومات الطبية الصحيحة إلى المواطن المصري.