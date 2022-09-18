السفير المصري لدى موريتانيا يلتقي وزير التعليم العالي ووزير الشئون الإسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - في إطار جهود السفارة المصرية بموريتانيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، التقى السفير خالد يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في نواكشوط، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني محمد الأمين آبي الشيخ الحضرامي لبحث نتائج الزيارة الأخيرة للوزير الموريتاني إلى للقاهرة في يوليو ٢٠٢٢، حيث أعرب الوزير الموريتاني عن إعجابه بالطفرة التعليمية والنهضة العمرانية التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. كما تطرق اللقاء إلى أوضاع الطلاب الموريتانيين في مصر، وتجديد البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين في مجال التعليم العالي، حيث يبلغ عدد المنح المصرية المقدمة حالياً لموريتانيا ٩٢ منحة دراسية في مختلف التخصصات والجامعات.

من ناحية أخرى، التقى السفير خالد يوسف مع وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني "الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب"، حيث تم متابعة نتائج زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لموريتانيا في مارس ٢٠١٨، وما تمخض عنها من اتفاقيات. كما تم تناول المنح الدراسية المقدمة سنوياً من جامعة الأزهر الشريف، وكذا التعاون في مجال تدريب وتأهيل الخطباء والأئمة.