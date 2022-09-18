حياة كريمة.. محافظ الشرقية: تنفيذ 487 مشروعا خدميا وتنمويا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحسين حياة المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 487 مشروعا خدميا وتنمويا من إجمالى 894 مشروعا.





وأضاف المحافظ -فى بيان اليوم الأحد، أنه يتم حاليًا تنفيذ 212 مشروعا ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى فى 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية بنسبة 67%، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وصحية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وذكر "غراب"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 118 مشروعا بقطاع الصرف الصحى، وتنفيذ تأهيل وتبطين 17 ترعة بقطاع الرى، وإنشاء 15 كوبرى بقطاع الطرق والكبارى بنسبة تنفيذ بلغت 100% وتنفيذ 92 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية، وتنفيذ 37 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ أيضًا 32 مشروعا بقطاع الصحة من إجمالى 61 مشروعا، والانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف وتنفيذ 10 مجمعات حكومية وتنفيذ 10 مجمعات زراعية ونقطتى شرطة من إجمالى 4 نقاط، وتنفيذ 8 وحدات اجتماعية من إجمالى 10 مشروعات، وتنفيذ 9 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعى من إجمالى 41 مشروعا، وتنفيذ 8 مشروعات بقطاع الاتصالات من إجمالى 41 مشروعا، وتنفيذ 12 مشروعا بقطاع البريد من إجمالى 21، وجار تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضارية.

وأشار المحافظ إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 4 وحدات إطفاء بنسبة تنفيذ بلغت 55%، وجار تنفيذ أعمال إنشاء موقف عمومى بنسبة تنفيذ بلغت 90%، وجار تنفيذ 7 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ بلغت 66%، وجار تنفيذ 91 مشروعا بقطاع الطرق الداخلية والمحلية بنسبة تنفيذ بلغت 21%، وجار تنفيذ 10 مشروعات بقطاع الكهرباء والإنارة من إجمالى 82 مشروعا بنسبة تنفيذ 6%.