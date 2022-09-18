حياة كريمة.. انطلاق فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بقرية شهداء بحر البقر 2

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتغيير شكل حياة المواطنين للأفضل وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة.





وأشاد غراب، بمبادرة "أنت الحياة" بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة والمحافظة ووزارات الصحة والشباب والرياضة والثقافة والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والجامعة البريطانية كفعالية توعوية موسعة يتم تنفيذها على أرض مركز الحسينية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، إلى انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" والتى تنفذها مؤسسة حياة كريمة لمدة 6 أيام فى الفترة من 17 - 22 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع المحافظة وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة لرفع الوعى لدى أهالى قرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية نحو عدد من القضايا المجتمعية الهامة والتى تمس حياتهم اليومية.

وأوضح نائب المحافظ، أنه خلال اليوم الأول من المبادرة نظمت وزارة الصحة والسكان، قافلة علاجية شاملة تم خلالها إجراء الكشف الطبى على 490 حالة وصرف العلاج بالمجان بالإضافة إلى عقد 4 ندوات تثقيفية لعدد 225 شخصا من أبناء القرى بجانب تطعيم 107 أشخاص بلقاح كورونا، وكذلك فحص الحالة الصحية لعدد 87 شخصا من أصحاب الأمراض المزمنة "ضغط - سكر" ليصل إجمالى الحالات المرضية المستفيدة من القافلة الطبية الى 909 مرضى.

وأضاف نائب المحافظ، أن الفعالية شهدت تنظيم المجلس القومى للمرأة 6 جلسات توعية عن الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بمشاركة 140 سيدة بالإضافة إلى تنفيذ 5 ورش عمل لتعليم الرسم على الخشب والقماش والزجاج وصناعة منتجات الموزيك وصناعة الصابون وخرز النول بحضور 105 سيدات، مشيرا إلى قيام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بتنظيم محاضرة توعوية استهدفت 150 طفلا و70 شابا، عن التغيرات النفسية والسلوكية للأبناء والتوعية بمخاطر التدخين والإدمان.

كما قام صيادلة الإكلينكل بالجامعة البريطانية بعمل جلسات توعية لعدد 100 طفل وإجراء قياس السكر والضغط لعدد 100 رجل وسيدة من أبناء القرية.

ونوه نائب المحافظ إلى مشاركة وزارة الشباب والرياضة بتنظيم ملتقى توظيفى لخدمة 500 مواطن من أبناء القرية بجانب تفعيل برنامج Step for better life لتدريب وتوعية 150 طفل من أطفال القرية، كما شاركت وزارة الثقافة بتنظيم 4 ورش حرفية لعدد 80 سيدة، وإقامة عروض مسرحية ومكتبة تقدم الكتب بأسعار رمزية لمحب القراءة بالإضافة الى تنظيم فعاليات توعوية للكبار وملتقى توظيفى وورش حكى للأطفال ومعرض للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بجانب تنظيم ورش توعية دينية وتنمية بشرية.