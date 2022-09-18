مجلس كنائس مصر يختتم مؤتمر «الشباب والمجمعية» بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - عُقد المؤتمر فى الفترة ما بين 16 إلى 18 سبتمبر 2022 فى مركز لوجوس البابوى فى وادى النطرون، بإستضافة قداسة البابا تواضروس الثانى- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبتنظيم من مؤسسة برو أورينته للعمل المسكونى بالتعاون مع مجموعة نختار الحياة، وبرعاية مجلس كنائس مصر وبحضور رئيس مؤسسة برو أورينته الدكتور ألفونوس كلوس.

تخلل اليوم الأول للمؤتمر، لقاء للشباب قادته الدكتورة فيولا الراهب مع الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعى والأمناء العامين المشاركين للمجلس الذين حضروا القس الدكتور بيشوى حلمى، والقس يشوع يعقوب، ومحاضرة بعنوان: خصوصيات السياق المصرى لـ جون دانيال، واختتم اليوم بورشة عمل بعنوان رؤية الشباب المسيحى فى مصر لأهمية دوره وآليات تفعيله.

أما اليوم الثانى فتخلله محاضرة بعنوان "نحو دور أكثر فاعلية فى حياة الكنيسة والمجتمع" للبروفيسور أسعد قطان، وورشة عمل بعنوان: رؤية الشبيبة للسير معاً، وتخلل اليوم العديد من مداخلات الشباب "قلب الكنيسة النابض".

وتختتمت أعمال المؤتمر اليوم فى زيارة للأديرة القريبة من مركز لوغوس البابوى.