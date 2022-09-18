خالد عبدالغفار: القيادة السياسية مهتمة بالارتقاء بالمنظومة الصحية بصعيد مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية فى محافظات الصعيد، بالتوازى مع مشروعات التطوير الجارية بجميع محافظات الجمهورية، لتيسير حصول المواطنين على جميع الخدمات الطبية، وتقليل عناء التنقل بين مراكز المحافظة الواحدة، أو السفر إلى محافظات أخرى للحصول على الخدمات الطبية.





جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، لمستشفى أبو تيج النموذجى بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، يرافقه عصام سعد محافظ أسيوط، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجارى تنفيذها، والوقوف على أى تحديات قد تواجه العمل.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول مشروعات التطوير التى تمت بمستشفى أبو تيج النموذجى، ضمن مشروع المستشفيات النموذجية، مشيدا بمستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية، مؤكدا أهمية المستشفى فى تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها من محافظتى أسيوط وسوهاج.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير تفقد أقسام "الداخلى، الرعاية المركزة، الحضانات"ـ والتى تعمل بطاقة استيعابية 147 سريرا، كما يضم المستشفى 6 غرف عمليات، و14 سرير طوارىء، و17 عيادة خارجية، و46 ماكينة غسيل كلوى، كما تفقد الوزير قسم الأشعة والذى يضم وحدة أشعة مقطيعة، 3 أشعة عادية، جهاز رنين.

وقال إن الوزير تابع متوسط التردد الشهرى للمرضى على المستشفى بمختلف الأقسام خلال الـ3 أشهر الأخيرة الماضية، والخدمات المقدمة لهم، كما تابع جداول انتظام الفرق الطبية، مشددا على متابعة التزام الفرق الطبية بتلك الجداول.

وأشار إلى أن الوزير تابع العمل بالخدمات الطبية فى مختلف الأقسام والتى توقف العمل بها خلال جائحة فيروس كورونا، وكان مستشفى أبو تيج النموذجى ضمن مستشفيات العزل الرئيسية على مستوى الجمهورية، موجها بسرعة تزويد قسم العمليات بجهاز تخدير إضافى.

رافق الوزير خلال زيارته للمستشفى الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.