تريزيجيه يسجل فى تعادل طرابزون المثير أمام جازينتاب بالشوط الأول.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 05:37 مساءً - أنهى التعادل الإيجابي 2 / 2 الشوط الأول لمباراة طرابزون سبور التركى أمام جازينتاب فى اللقاء الذى يجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الدورى التركى.

أحرز محمود تريزيجيه هدفا مميزا لفريق فى الدقيقة 14 من تمريرة متقنة سددها على يمين حارس جازينتاب، وسجل انستاسيوس باكاسيتاس الهدف الثانى لطرابزون فى الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

ويحتل طرابزون سبور المركز التاسع فى ترتيب الدورى التركى، برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة 2 وتسجيل 8 أهداف وتلقي مثلها وبفارق نقطة واحدة عن ضيفه غازى عنتاب صاحب المركز السابع فى الترتيب برصيد 11 نقطة.

وتواجد المصرى محمود حسن تريزيجيه فى التشكيل الأساسي لفريق طرابزون فى المباراة التى تقام بعد قليل.

ويسعى طرابزون لتحقيق الفوز وخطف 3 نقاط للدخول إلى المربع الذهبي في ترتيب الدورى التركى مستغلا عاملى الأرض والجمهور وكذلك المعنويات المرتفعة التي يعيشها بعد الفوز على سرفينا زفيزدا بنتيجة 2-1 في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

بينما سيحاول فريق جازينتاب تحيق الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث أيضا للقفز على وصافة ترتيب الدورى التركى ومزاحمة الكبار على القمة مبكرا.