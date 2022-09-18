قبل انطلاق العام الدراسى.. محافظ دمياط تشدد على تكثيف أعمال النظافة للمدراس

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الأحد، لعدد من المدارس بمركز ومدينة دمياط للتأكد من تنفيذ الاستعدادات المطلوبة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/ 2022 حيث تفقدت مدرسة الشهيد مجند البدرى ياسر صادق بدر الابتدائية بقرية شطا ومدرستى السيالة الإعدادية، ومحمد صادق كرات الابتدائية بقرية السيالة، ومدرستى اللغات وعمر مكرم الابتدائية بمدينة دمياط.
وأمرت منال عوض بالتنسيق فورا مع هيئة الأبنية التعليمية لإعادة هيكلة معمل العلوم بمدرسة السيالة الإعدادية نظرًا لعدم مطابقته للمواصفات وتنظيمه بشكل يتطابق مع اشتراطات وعوامل الأمان.
وتابعت انضباط العاملين بتلك المدارس وما تم تنفيذه من أعمال صيانة قبل بداية العام الدراسى فى أول أكتوبر المقبل وكذا خطة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.
و قررت تحويل المسئولين والعاملين المتغيبين والمخالفين بتلك المدارس للتحقيق، مشددة على إعادة الانضباط داخل المدارس والتأكيد على حضور وانصراف العاملين فى المواعيد المحددة.
وخلال زيارتها لمدرسة عمر مكرم بمدينة دمياط، شددت على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على رفع الاشغالات بمحيط المدرسة وتكثيف حملات النظافة، كما أمرت بتنفيذ ذلك بجميع المدارس بمراكز ومدن المحافظة.
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