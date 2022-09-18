معرض أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت جمعية الأورمان، اليوم الأحد، معرضا للأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بالمجان، لتستفيد به الأسر الأكثر احتياجا بقرى أبوشرابية وابن العاص وأبوحريز بمركز كفر صقر فى محافظة الشرقية.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وفى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتعاون الدائم والوثيق بين التحالف وجميع مؤسسات الدولة.

وتم التنسيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، لإقامة المعرض المجانى، انطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

ويضم المعرض أجهزة منزلية "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، ثلاجات، غسالات أوتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، كما تم اختيار الأسر المستفيدة وفق عدة معايير منها المستوى المادى والاقتصادى والمعيشى للأسر المستحقة، فضلًا عن معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وتحرص جمعية الأورمان، على أن تصل للقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى جميع أرجاء محافظة الشرقية.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، انطلق فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

يضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين".