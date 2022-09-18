محافظ الوادى الجديد يتفقد محطة مياه الشرب بمجمع المصالح الحكومية

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط محطة تنقية مياه الشرب الخاصة بمجمع المصالح الحكومية المميكن بالخارجة، الذى يجرى إنشاؤه على مساحة 1400 متر مربع بسعة 200 متر مكعب/ ساعة.





واطمأن المحافظ -وفقًا لبيان اليوم الأحد- على تشغيل المحطة فى المرحلة التجريبية وكفاءة عملها فى تنقية مياه الشرب المنتجة، من خلال تزويدها بأحدث تقنيات مراقبة المياه، كما تابع الموقف الإنشائى لمبانى المصالح الحكومية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال فى المدة الزمنية المحددة، والبدء فى أعمال اللاند سكيب وزراعة الأشجار المثمرة والنخيل بمحيط المجمع.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مشروع تثبيت وزراعة الغرود الرملية بمحيط المجمع وأعمال تطوير، ورفع كفاءة فندق الخارجة، موجهًا بسرعة البدء فى تأثيث الغرف والقاعات الرئيسية ورفع كفاءة الشاليهات الملحقة والانتهاء من إنشاء حمام السباحة لزيادة الطاقة الاستيعابية لفنادق المحافظة بالتزامن مع الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور.