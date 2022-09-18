واطمأن المحافظ -وفقًا لبيان اليوم الأحد- على تشغيل المحطة فى المرحلة التجريبية وكفاءة عملها فى تنقية مياه الشرب المنتجة، من خلال تزويدها بأحدث تقنيات مراقبة المياه، كما تابع الموقف الإنشائى لمبانى المصالح الحكومية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال فى المدة الزمنية المحددة، والبدء فى أعمال اللاند سكيب وزراعة الأشجار المثمرة والنخيل بمحيط المجمع.
من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مشروع تثبيت وزراعة الغرود الرملية بمحيط المجمع وأعمال تطوير، ورفع كفاءة فندق الخارجة، موجهًا بسرعة البدء فى تأثيث الغرف والقاعات الرئيسية ورفع كفاءة الشاليهات الملحقة والانتهاء من إنشاء حمام السباحة لزيادة الطاقة الاستيعابية لفنادق المحافظة بالتزامن مع الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى الجديد يتفقد محطة مياه الشرب بمجمع المصالح الحكومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.