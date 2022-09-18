احتفالية بمناسبة يوم الطاقة المصرى - الأوروبى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية فى فعاليات يوم الطاقة المصرى- الأوروبى، الذى نظمته بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.





وأشاد فى كلمته، التى ألقاها نيابة عن سامح شكرى وزير الخارجية، بتوقيت انعقاد هذه الاحتفالية والذى يتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وكذلك بالعلاقات التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر وداعم رئيسى لبرامج التنمية فى مصر.

وأشار الأمين العام إلى الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية- الأوروبية والذى تم تتويجه بانعقاد مجلس المشاركة برئاسة وزير الخارجية فى يونيو الماضى، واعتماد وثيقة أولويات المشاركة للفترة 2021- 2027، والتى تحدد مجالات التعاون الرئيسية بين الجانبين، مع إيلاء أولوية للتعاون فى مجال الطاقة والتحول الأخضر، إضافة إلى التعاون فى مجال الأبحاث ونقل التكتولوجيا، وتعزيز شبكات الربط الكهربائى.

كما أشار السفير أبو عيش، إلى الجهود المبذولة على المستوى الوطنى لتصبح مصر مركزا للطاقة مع الترحيب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

كما استعرض الأمين العام تطورات استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤكدا تطلع مصر للتعاون مع الاتحاد الأوروبى للخروج بنتائج قابلة للتنفيذ بشأن الانتقال الأخضر العادل، وتحسين القدرة على التكيف، والتخفيف من الأضرار الناجمة عن التغير المناخى، وحشد التمويل لمواجهة احتياجات الدول النامية.