وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع جهاز قطر للاستثمار

جاء ذلك على هامش لقاء وزير النقل، مع الشيخ فيصل بن ثانى آل ثانى رئيس الاستثمار فى إقليم إفريقيا وآسيا فى جهاز قطر للاستثمار والوفد المرافق له من ممثلى شركة مها "MAHA" كابيتال المتخصصة فى إدارة الاستثمارات الخاصة بالموانئ البحرية، حيث تم بحث التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى.
تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فى مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، لاسيما كيفية مشاركة الجانب القطرى فى تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل، وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا فى الإدارة والتشغيل.
وأكد المهندس كامل الوزير أن قطاع النقل فى مصر يشهد طفرة كبيرة، وأن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجيستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية، للمساهمة فى زيادة حركة التجارة والتداول فى الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أنه يوجد نماذج متعددة للتعاون الاستثمارى المشترك فى هذا المجال، بالإضافة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار فى شبكة القطار الكهربائى السريع، ذلك المشروع الضخم الذى يعد نقلة نوعية مهمة فى وسائل المواصلات بمصر.
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