وزير موريتانى يشيد بالطفرة التعليمية والنهضة العمرانية فى مصر

جدة - نرمين السيد - التقى خالد يوسف، سفير مصر فى نواكشوط، مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى الموريتانى محمد الأمين آبى الشيخ الحضرامى، لبحث نتائج الزيارة الأخيرة للوزير الموريتانى إلى للقاهرة فى يوليو 2022.





أعرب الوزير الموريتانى، عن إعجابه بالطفرة التعليمية والنهضة العمرانية التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. كما تطرق اللقاء إلى أوضاع الطلاب الموريتانيين فى مصر، وتجديد البرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين فى مجال التعليم العالى، حيث يبلغ عدد المنح المصرية المقدمة حاليا لموريتانيا 92 منحة دراسية فى مختلف التخصصات والجامعات. من ناحية أخرى، التقى السفير خالد يوسف مع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلى الموريتانى الداه ولد سيدى ولد أعمر طالب، وتم متابعة نتائج زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لموريتانيا فى مارس 2018، وما تمخض عنها من اتفاقيات. كما تم تناول المنح الدراسية المقدمة سنوياً من جامعة الأزهر الشريف، وكذلك التعاون فى مجال تدريب وتأهيل الخطباء والأئمة.

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