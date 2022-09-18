مجلس الوزراء ينفى بيع السلع بمعارض أهلا مدارس دون تخفيض

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، ما تم تداوله مؤخرا حول طرح السلع والمنتجات بمعارض "أهلا مدارس" بنفس أسعار بيعها بالأسواق.





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