عاجل- الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية فى محافظة جنوب سيناء، خاصة فى مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، موجها بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير فى تلك المناطق الفريدة من نوعها، وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية فى هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التى تذخر بها مصر فى هذا الإطار على أكمل وجه.

كما تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى على مستوى الجمهورية، لاسيما تطوير الطريق الساحلى بقطاعاته المختلفة، ووجه الرئيس بتدقيق جميع التفاصيل فى هذا الصدد بما يوفر كل عوامل الأمان لمرتادى الطريق، فضلا عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما تابع الرئيس مستجدات تطوير هضبة المقطم، موجها بمواصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهضبة المقطم، بما فى ذلك تطوير شارع 9 الذى يمثل الشريان التجارى الرئيسى للمقطم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضى والمسطحات الفضاء غير المستغلة فى محيط القاهرة الكبرى، فضلا عن سير العمل فى تطوير طريق صلاح سالم، وكذا الموقف التنفيذى لتطوير الحدائق المحيطة بقلعة صلاح الدين.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ومنها تطوير منظومة الرى فى واحة سيوة، فضلا عن كابلات الجهد العالى للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.