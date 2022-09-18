وزير الزراعة يوافق على اعتماد 38 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد عن أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد 37 مليونا و844 ألفا و260 جنيها لـ 128 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى 1300 رأس ماشية.





وقال الصياد -فى بيان اليوم الأحد - إن ذلك يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف أن إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و42 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

من جهته، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور طارق سليمان إنه تتم معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول "الزراعى المصرى أو الأهلى المصرى" للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة.

وأضاف أنه يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أى مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.

وأشار سليمان إلى أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع للبنك الزراعى المصرى أو البنك الأهلى المصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب "01558626681- 01558626682".