نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق ادفع قبل وقف الخدمة” الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، وتقوم شركة وي WE الخاصة بالتليفون الأرضي بالإعلان عن فاتورة التليفون الأرضي، يوم 15 أكتوبر، وذلك يتم في تاريخ إتاحة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وسدادها، وتمنح شركة WE فترة محددة وهي شهر حتى تتمكن من خلالها سداد فاتورة شهر سبتمبر 2022 الذي ينتهي في 14 نوفمبر 2022، ويتم تحويل خط التليفون الارضي بعد ذلك التاريخ للعمل بنظام الاستقبال فقط وذلك اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر 2022.

فاتورة التليفون الأرضي

بعد ذلك تقوم الشركة بقطع الخدمة مع فرض غرامة تأخير يتم تحديدها اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2022، ولكن يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الخاص بك لشهر سبتمبر 2022 عبر الاتصال برقم 19777 من تليفونك الأرضي، كما يمكنك الاستعلام عن الفاتورة عن طريق الإنترنت عن طريق الدخول الي لينك الاستعلام الخاص بالشركة على فاتورة التليفون الارضي بالرقم.

كيفية دفع فاتورة التليفون الارضي من الشركة المصرية للاتصالات؟

يوجد اكثر من طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي حيث:

يمكنك الدفع الإلكتروني عن طريق موقع شركة WE، أو الدفع من خلال خدمة فودافون كاش.

امكانية الدفع في السنترالات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات WE ومكاتب البريد.

امكانية الدفع فى ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري و بنك CIB.

يمكنك أيضاً سداد الفاتورة من خلال خدمة خدماتي، أو خدمة سداد، او خدمة أمان وخدمة Bee، أو خدمة مصاري.

كيفية معرفة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي؟

تستطيع بكل سهولة معرفة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي الخاص بك المعروفة باسم الفاتورة التفصيلية من خلال الاتصال على رقم 111 وطلب الفاتورة التفصيلية، وبهذا تحصل على كافة تفاصيل الفاتورة، حسب اختيارك، وذلك يتم من خلال الفاكس أو من خلال البريد الإلكتروني، وتُقدم خدمة الفاتورة كافة تفاصيل الاتصالات بالمحافظات وأرقام التليفون المحمول وأيضاً الخدمات الصوتية.

و يتم تقديم خدمة تفاصيل الفاتورة مقابل مبلغ مالي قدرة 2 جنيه نظير رسوم الخدمة شهريًا و6 جنيهات عن 3 شهور يتم اضافتها على أول فاتورة تالية.