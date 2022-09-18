في دورى أبطال افريقيا .. شيكابالا والجزيرى وزيزو فى هجوم الزمالك أمام إيليكت التشادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 04:34 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة إيليكت التشادى، المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم الأحد باستاد أحمدو أهيدجو، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - إمام عاشور - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي وسيف جعفر ومحمد حسام " بيسو" ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

ويخوض نادي الزمالك، بطل مصر، المباراة المرتقبة بالزى التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر، ويرتدى فريق إيليكت التشادي زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود".

وحصلت بعثة الزمالك على 40 دعوة للمباراة تم منحها لأعضاء السفارة المصرية، وأفراد الجالية المصرية بالكاميرون.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم كونغولى بقيادة بيير جان نجوين حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ سام ثيرمويل و بودريل رول؛ وجيو بانغو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.