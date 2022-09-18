”الهجرة” و”التعليم العالي” تدعوان الطلاب العائدين من أوكرانيا لسرعة استكمال بياناتهم اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 04:33 مساءً - في إطار التنسيق المُستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، تقرر عقد امتحانات الدفعة الثالثة من الطلاب العائدين من أوكرانيا، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتحديد موعد اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، للمرة الثالثة، والبالغ عددهم 195 طالبا.

وفي السياق ذاته، تُهيب وزارة الهجرة بأبنائنا العائدين من أوكرانيا، ممن لم يستوفوا بياناتهم كاملة، خلال فترة التسجيل المعلن عنها مسبقًا، سرعة إرسال بياناتهم، اليوم، متضمنة: "الاسم رباعيًا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية"، وذلك عبر البريد الإلكتروني للوزارة:

[email protected]

على الطلاب الآتي أسماؤهم، سرعة إرسال البيانات المطلوبة، "الاسم رباعيًا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية"، اليوم، مع كتابة عنوان الرسالة: "استكمال بيانات المرحلة الثالثة من طلاب أوكرانيا":

• محمد جمال محمد عبد العال

• رقيه محمود شهاوي بدران شهاوي

• يوسف محمد علي مهني

• حسين زكريا عبد الدايم نوبي

• محمود زكريا أمين حسن

كما تؤكد الوزارتان أهمية الالتزام بالحضور للطلاب المقرر حضورهم الامتحانات، من جانب المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا للصور المرفقة ببياناتهم، وتأتي مواعيد الاختبارات كالتالي:

• كلية طب الأسنان جامعة عين شمس 20/9/2022، الساعة العاشرة صباحا بمدرجات الطلاب بالدور الثالث.

• كلية الهندسة جامعة عين شمس 20/9/2022، الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وتعقد بكلية الهندسة قاعة 200 بمبنى عمارة وتخطيط عمراني بوابة (6).

• كلية الصيدلة جامعة القاهرة 21/9/2022، الساعة الحادية عشر صباحا بمدرج الأستاذ الدكتور/ محمد عامر.

• كلية الطب جامعة القاهرة 21/9/2022، الساعة العاشرة صباحا في قاعة الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات البوابة الرئيسية بكلية الطب قصر العيني.

يأتي ذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

ويجب على الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول)، وكذلك سداد مُقابل الامتحانات للكلية التي يؤدى الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه (ألفيّ جنيه).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمُقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.