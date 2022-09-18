محافظ جنوب سيناء: تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء يستهدف الحفاظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة أن "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية"، يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأحد، مع عدد من سفراء وممثلى دول أمريكا اللاتينية حيث استعرض جهود الدولة المصرية لتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة.

كما استعرض المحافظ الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة، موضحا أن مستشفى شرم الشيخ الدولى تعتبر أول مستشفى خضراء.

وأوضح أن هناك بعض المشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% منها منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولى، كما أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ فيها أكثر من 75% وتتمثل فى مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحى، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجى.

وأشار المحافظ إلى أن فعاليات اللقاء تأتى لإلقاء الضوء على الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ، والجهود المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام وسائل النقل المنخفض الكربون، والمبادرة الرئاسية لزيادة الوعى البيئى " اتحضر للأخضر" فى اطار إقرار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة " مصر 2030".

وتطرق المحافظ خلال العرض إلى نسب الإنجاز فى مشروعات: محطات النقل صديقة البيئة، وتطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمنى، والمرحلة الأولى من الهوية البصرية، وشبكة الطرق بقطاع السفارى ومشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية، وجهود المحافظة فى هذا الصدد.

ونوه إلى مشروع الإنترنت فائق السرعة فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن المشروع يغطى 100 فندق، تم تنفيذ الإنترنت فى المناطق الخارجية لـ 93 فندقا، ويجرى استكمال المتبقى تباعا، كما تم تنفيذه داخل 69 فندقا، ويجرى تنفيذ ما تبقى من أعمال.

والتقى محافظ جنوب سيناء خالد فودة بكل من: "خوسيه اوكتافيو" سفير المكسيك، "رفائيل فنتيميليا" سفير الإكوادور، "ادواردو فاريلا" سفير الأرجنتين، "لويس لوبيز" سفير جواتيمالا، "اليخاندروا ميندوزا" سفير بنما، "تانيا اجيار فرنانديز" سفيرة كوبا، "وليم بارينتوس" سفير فنزويلا، "انا ميلينا دى جافيرا" سفير كولومبيا، "انطونيو باتريوتا" سفير البرازيل، "اندريانا روساريو" سفيرة الأورجواى،" فيكتور هوجو بينا باريرو" سفير باراجواى، "ماثيو فريسن "القائم بأعمال سفارة كندا، "ادوين كوسبرت" رئيس البعثة الدبلوماسية البوليفية وبحضور ممثلى وزارة الخارجية المصرية وهم السفير الدكتور حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).