محافظة القاهرة تختتم ندوات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - عقدت محافظة القاهرة ندوة بجامعة حلوان، اختتمت بها سلسلة الندوات التعريفية المكثفة التى استهدفت كافة شرائح المجتمع بالعاصمة لشرح كيفية الاشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الحكومة المصرية فى محافظات الجمهورية.





يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل. وكانت محافظة القاهرة قد عقدت سلسلة ندوات بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية والأندية والأحزاب وخاصة أمانات المرأة بها وأحياء ومناطق القاهرة المختلفة والجامعات والمراكز البحثية والمناطق الصناعية. وتناولت الندوات التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من 21 أغسطس الماضى وحتى 18 سبتمبر الجارى.

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