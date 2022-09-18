لجنة العفو: مستعدون لتلبية احتياجات المفرج عنهم للعودة لحياتهم الطبيعية

جدة - نرمين السيد - تؤكد لجنة العفو، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، استعدادها لتلقى جميع الطلبات من المفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية.





وأوضحت اللجنة، أن فى مقدمة تلك الطلبات حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم فى الحبس وتأتى هذه الخطوة فى إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع جميع أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المفرج عنهم. ولجنة العفو تنتهز هذه الفرصة لتأكيد كامل احترامها وتقديرها للدعم الذى يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية.

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