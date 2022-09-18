الداخلية تنظم الملتقى الأول لشباب المناطق الحضارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأقيم الملتقى على مدار 3 أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيدا على أن دور الدولة ومؤسساتها لم يقتصر على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة، بل استهدفت معها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.

وتضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب جانبا رياضيا وثقافيا وتوعويا وفنيا، وفى الختام كرمت الوزارة المتميزين تعليميا وفنيا ورياضيا من طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم خلال احتفالية نظمتها الوزارة بحضور عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين، والصحفيين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصا وإصرارا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، استمرارا للدور الإنسانى والاجتماعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.