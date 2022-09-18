في لقاء بين ”شحاتة”و”عبدالله ابو اتنين” على هامش مؤتمر العمل العربي ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:33 مساءً - التقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة ،عبد الله أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي ، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي بدأت فعالياتها اليوم الأحد ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية .

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ والتي تتسم بالقوة والإستمرارية ، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين ..ومن جانبه قدم نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي الشكر لمصر على استضافة هذا المؤتمر ، وأعرب عن رغبته في توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص منظومة الفحص المهني ، والتي تقوم بها المملكة ، للتأكد من مستوى مهارة العمالة وكفاءتهم قبل العمل بالمملكة ، حيث أن وزارة القوى العاملة هى المنظمة لسوق العمل وتختص بتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة ، و تأهيل العمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل بالداخل و الخارج و التى منها " المملكة العربية السعودية "،و لضمان تهيئة و تأهيل العمالة المصرية للعمل فى المملكة العربية السعودية يجب قياس مستوى المهارة للعمال المصريين طبقا للمؤهلات و المهارات المطلوبة فى سوق العمل السعودي.

وأبدى وزير القوى العاملة حسن شحاتة استعداده الكامل لتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين ، حيث أنه تم بالفعل مطابقة 23 عائلة مهنية متضمنة في برنامج الاعتماد المهني في المملكة العربية السعودية بالمعايير المصرية وتم التأكد ان المهن لها مقابل فى التصنيف المهني المصري الصادر عام 2017 و محدد لها مهارات محددة لكل مهنة داخل كل عائلة مهنية .

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية في المملكة ،ودور التدريب المهني في تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج ، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة .