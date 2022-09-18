وزارتا العمل المصرية والسعودية تبحثان التعاون فى مجال الفحص المهنى

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وأكد وزير القوى العاملة، عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ والتى تتسم بالقوة والاستمرارية، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين.
ومن جانبه، قدم نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودى الشكر لمصر على استضافة هذا المؤتمر، وأعرب عن رغبته فى توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص منظومة الفحص المهنى، والتى تقوم بها المملكة، للتأكد من مستوى مهارة العمالة وكفاءتهم قبل العمل بالمملكة، حيث أن وزارة القوى العاملة هى المنظمة لسوق العمل وتختص بتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة، وتأهيل العمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج والتى منها المملكة العربية السعودية، ولضمان تهيئة وتأهيل العمالة المصرية للعمل فى المملكة يجب قياس مستوى المهارة للعمال المصريين طبقا للمؤهلات والمهارات المطلوبة فى سوق العمل السعودى.
وأبدى شحاتة، استعداده الكامل لتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين، حيث أنه تم بالفعل مطابقة 23 عائلة مهنية متضمنة فى برنامج الاعتماد المهنى فى المملكة العربية السعودية بالمعايير المصرية وتم التأكد أن المهن لها مقابل فى التصنيف المهنى المصرى الصادر عام 2017 ومحدد لها مهارات محددة لكل مهنة داخل كل عائلة مهنية.
وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية فى المملكة، ودور التدريب المهنى فى تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة.
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