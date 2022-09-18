المشاط: مصر تضرب مثالا واقعيا للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها فى قمة معهد التمويل الدولى للأسواق الناشئة والتمويل المستدام 2022، التى عقدت افتراضيًا، من خلال حوار أجراه كلاى لورى، نائب رئيس معهد التمويل الدولى IIF، حول تمويل المناخ فى الأسواق الناشئة.

واستهدفت القمة مناقشة القضايا والتحديات التى تواجه الأسواق الناشئة، فى سبيل تمويل المناخ وتقليل الانبعاثات والانتقال العادل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى ظل الأهمية القصوى للتمويل المستدام للأسواق الناشئة.

وجمعت القمة بين ممثلى الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف والبنوك الاستثمارية، بهدف تحفيز التمويل المناخى، ودفع تنفيذ الأهداف الاممية للتنمية المستدامة فى إطار الاستعداد لقمة المناخ COP27، وشارك "المشاط"، إلى جانب الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وممثلى بنكو جى بى مورجان، وستاندارد تشارترد، والتحالف العالمى للتمويل المختلط Convergence، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ووكالة موديز للتصنيف الائتمانى، والحكومتين السنغافورية والصينية وغيرهم.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن استضافة مصر وإندونيسيا لأكبر حدثين عالميين خلال العام الجارى، وهما رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20، يمثلان أهمية كبيرة لتسليط الضوء على أهمية دعم جهود التنمية فى دول الجنوب.

وأشارت "المشاط" إلى أن مؤتمر المناخ COP27، يعد امتدادًا للنسخة الماضية التى انعقدت فى جلاسجو بالمملكة المتحدة، لكن النسخة الحالية لديها تركيز ورسائل أساسية أولها التركيز على قارة إفريقيا ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية فى القارة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الأمن المائى والغذائى التى تُعزز قدرة هذه الدول على الصمود، والرسالة الثانية هو الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، لاسيما بعد التعهدات الضخمة التى أعلنتها الأطراف ذات الصلة فى نسخة جلاسجو سواء من قبل حكومات الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية أو القطاع الخاص، لذا فإن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 يُمثل أهمية كبيرة فى تحويل هذه التعهدات إلى تدابير وإجراءات ملموسة.

وواصلت الوزيرة أنه من أجل النجاح فى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، فإن كل طرف من الأطراف ذات الصلة لديه دور هام يجب القيام به، فإذا كانت الحكومات مُنخرطة فى عملية مستمرة من المفاوضات، فإن المنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وبنوك التنمية متعددة الأطراف لديها دور حيوى فى دعم العمل المناخى وتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

وذكرت أن الحكومات مضطلعة بدور كبير فى تهيئة البيئة التشريعية وتعزيز جاذبية المشروعات للمستثمرين، فى ذات الوقت فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف عليها دور رئيسى فى تعبئة وحشد التمويلات المختلطة ومنح الدعم الفنى.

وتابعت: من أجل ذلك فإن مصر تعمل على إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذى يهدف إلى تطوير إطار عملى لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة فى مجال التمويل المناخى لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة فى القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كل الأطراف، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، والذى ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار "من التعهدات إلى التنفيذ".

وتناولت وزيرة التعاون الدولى، الجهود التى تقوم بها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، فى تنظيم خمس منتديات إقليمية، فى إثيوبيا وبانكوك وبيروت وسانتياجو وجنيف، بهدف تمكين الدول من عرض مشروعاتها الرائدة فى مجال العمل المناخى القابلة للاستثمار، وتعزيز التكامل الإقليمى على مستوى دفع جهود العمل المناخى والتحول الأخضر.

ولفتت إلى المائدتين المستديرتين اللتين تم تنظيمها فى إطار منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022 الأسبوع الماضى، وشارك فيهما كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بهدف مناقشة البرنامج، وإجماع الأطراف كافة على أهمية المنصة كنموذج إقليمى رائد يمكن تطبيقه فى الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز العمل المناخى.

وشددت على ضرورة عدم الفصل بين جهود المناخ والتنمية والنظر إليهما باعتبارهما مسارين مختلفين، بل إنهما متكاملان ولا يمكن أن تمضى دولة فى أحدهما بدون الآخر، موضحة أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا دوليًا كبيرًا بجهود العمل المناخى كما سعت المؤسسات الدولية جميعها بإطلاق برامج ومبادرات وإعادة صياغة استراتيجياتها بما يدعم جهود العمل المناخى، كما أصبح القطاع الخاص أكثر اهتمامًا بضرورة التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، أيضًا، إلى أن النظر فى جهود مبادلة الديون من أجل التنمية لتخفيف الأعباء على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022، فى نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهد حضور دولى وإقليمى رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".