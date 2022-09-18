«الوزراء»: روسيا تلعب أدوارا رئيسة منذ عقود فى أسواق النفط والغاز العالمية

جدة - نرمين السيد - قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن روسيا تلعب أدوارا رئيسة منذ عقود فى أسواق النفط والغاز الطبيعى عالميا، فهى ثانى أكبر منتج للغاز وأكبر مصدر له فى العالم، كما أن لديها أكبر احتياطى من الغاز عالميا، وهى أيضا ثالث أكبر منتج للنفط على مستوى العالم وثانى أكبر مصدر للنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية، وبذلك يشارك الإنتاج الروسى فى تحديد أسعار بيع المعروض منه.





جاء ذلك فى فيديو نشره مركز المعلومات، اليوم الأحد، تحت عنوان (روسيا ومصادر الطاقة التقليدية والنووية)، ويسلط الضوء على قدرات روسيا فى مجال تجارة الطاقة التقليدية والنووية عالميا. وأشار الفيديو، إلى أن روسيا تلعب دورا مهما فى السوق العالمية للطاقة النووية، ففى 2021 تم تسجيل 439 مفاعلا نوويا فى العالم، 42 منها تعمل بمفاعلات معتمدة على التكنولوجيا الروسية. ولفت إلى أن روسيا تمتلك 40% من منشآت تخصيب اليورانيوم فى 2020، و46% من السعة الإنتاجية العالمية لتخصيب اليورانيوم فى 2018، موضحا أن حجم الطلبات الخارجية لدى "روس أتوم" الروسية بلغ 138.3 مليار دولار بين 2010 و2020.

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