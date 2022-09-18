ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتطوير 134 وحدة صحية بقرى أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير 134 وحدة صحية ومركز طبى بمحافظة أسيوط، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، يرافقه محافظ أسيوط، عصام سعد، الوحدة الصحية بقرية نزلة باقور بمركز أبو تيج، اليوم الأحد، فى إطار جولاته الميدانية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجارى تنفيذها، والوقوف على أى تحديات قد تواجه العمل.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن المرحلة الأولى لتطوير منشآت الرعاية الأولية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بقرى محافظة أسيوط، تشمل رفع كفاءة 21 وحدة صحية، وإنشاء 11 وحدة جديدة، و86 وحدة تطوير شامل، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء 16 وحدة أخرى بمدن المحافظة، إلى جانب 39 نقطة إسعاف، بينهم 19 نقطة إنشاء جديد، و20 نقطة تطوير.

وأضاف أن وزير الصحة والسكان تفقد أقسام "وحدة صحة الأسرة بنزلة باقور" والخدمات المقدمة بها فى تخصصات (الأسنان، الجراحة العامة، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، المسالك البولية، الرمد)، مشيرا إلى أن الوحدة تضم عيادات تنظيم الأسرة، وخدمات الأشعة والمعامل.

وحرص الوزير على التحدث مع المواطنين المترددين على الوحدة، للوقوف على مدى استفادتهم من الخدمات الطبية، وما طرأ عليها من تطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ورافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.