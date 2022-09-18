في لقاء بين وزيري العمل المصري والقطري على هامش مؤتمر العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:27 مساءً - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، وزير العمل بدولة قطر الدكتور على بن صميخ المري ، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي بدأت فعالياتها اليوم الأحد ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية .

وفي بداية اللقاء اثنى وزير العمل القطري على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للدوحة ، مؤكدا أنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية القطرية ، وأن زيارة الرئيس تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطيد العلاقات مع الدول العربية ، والتى تعكس حرص مصر على جمع الأشقاء العرب ، والتي تعكس حرص الدولتين على بحث القضايا الإقليمية، في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية الموجودة بقطر ، ورغبة الجانب القطري في زيادة نصيب الدولة من تلك العمالة ، مشيرا الى أن ماقبل تنظيم المونديال احتاجت الدولة الى عمالة في مجال الإنشاءات والمقاولات ، وبعد المونديال سيختلف احتياج الدولة للعمالة وسيتم امداد وزارة القوى العاملة المصرية بالمجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل القطري.

وأعرب وزير العمل القطري عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري ، خاصة بعد زيارة الرئيس لقطر ، منوها الى أن العمالة المصرية من أمهر العمالة على مستوى العالم.