الحكومة تنفى طرح السلع والمنتجات بمعارض ”أهلاً مدارس” بنفس أسعار بيعها بالأسواق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:27 مساءً - تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح السلع والمنتجات بمعارض "أهلاً مدارس" بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح السلع والمنتجات بمعارض "أهلاً مدارس" بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات، مُشددةً على أن معارض "أهلاً مدارس" تطرح كافة منتجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تتراوح من 30% إلى 50% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مُشيرةً إلى ضمان طرح المعرض مستلزمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة عالية، وذلك لتخفيف العبء على الأسر وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، تستمر فروع معارض "أهلا مدارس" في مختلف محافظات الجمهورية في العمل حتى نهاية الشهر الجاري، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وذلك بعد انتهاء فترة عمل المعرض الرئيسي بالقاهرة، حيث يستمر العمل حالياً في 142 معرضاً رئيسياً وفرعياً بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 33 شادراً، مع استمرار مشاركة 500 ‏مكتبة في تخصيص أماكن داخلها كفروع معرض أهلاً مدارس وطرح المستلزمات بنفس قيمة تخفيضات المعرض من كراسات وكشاكيل وأقلام وكافة المستلزمات المدرسية، إلى جانب استمرار إطلاق قوافل متحركة في الميادين العامة والمناطق التي لا يتواجد فيها فروع لمعرض أهلاً مدارس أو مكتبات مدرسية.

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